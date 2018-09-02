Украинская теннисистка выиграла четвертый титул ITF в сезоне
Украинская теннисистка Любовь Костенко стала чемпионкой юниорского турнира в Сербии. 15-летняя спортсменка не оставила шансов своей 17-летней сопернице в финале.
В решающем матче турнира ITF Juniors второй категории 15-летняя украинка, которая получила седьмой номер посева, победила 17-летнюю соперницу из Польши Анну Хертель 7:5, 6:3, сообщает портал btu.org.ua.
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Наша теннисистка провела шестой финал в текущем сезоне и выиграла четвертый титул: в мае Любовь победила на турнирах пятой категории в Молдове и четвертой категории в Черногории, а в июне стала чемпионкой домашнего турнира пятой категории в Ровно.
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Источник: 24 Канал
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