Украинская теннисистка выиграла четвертый титул ITF в сезоне

Украинская теннисистка Любовь Костенко стала чемпионкой юниорского турнира в Сербии. 15-летняя спортсменка не оставила шансов своей 17-летней сопернице в финале.

В решающем матче турнира ITF Juniors второй категории 15-летняя украинка, которая получила седьмой номер посева, победила 17-летнюю соперницу из Польши Анну Хертель 7:5, 6:3, сообщает портал btu.org.ua.

Читайте также: Леся Цуренко уверенно вышла в 1/8 US Open

Наша теннисистка провела шестой финал в текущем сезоне и выиграла четвертый титул: в мае Любовь победила на турнирах пятой категории в Молдове и четвертой категории в Черногории, а в июне стала чемпионкой домашнего турнира пятой категории в Ровно.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24