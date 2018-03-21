23:51
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Украинская ведущая Леся Никитюк провела радиоэфир в купальнике: горячие фото

355 Читати новину українською
Леся Никитюк пришла на радиоэфир в купальнике
Леся Никитюк пришла на радиоэфир в купальнике / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по участию в программах "Орел и решка" и "Вокруг М", примерила на себя роль радиоведущей. Однако для эфира звезда выбрала довольно необычный одежду.

Известно, что Леся Никитюк провела утренний эфир с радиоведущим Славой Деминым на "Радио Люкс", заменив Таню Татарченко. Это было одно из "самыхжарких" шоу на радио, так как популярная ведущая своим ярким появлением в студии зарядила всех невероятным позитивом.

Читайте также: Ведущая Леся Никитюк призналась, как она относится к Instagram

Для шоу звезда выбрала стильный закрытый купальник, поверх которого надела шубу. С собой Леся Никитюк взяла кокосовый коктейль, который подчеркнул летнее настроение звезды. Свой выбор "лука" ведущая объяснила в прямой трансляции на Instagram-странице.

Я подумала: как прийти на эфир, чтобы было интересно. Поэтому надела купальник ... Слава (Демин, – ред.), сегодня будет жарко,
– с юмором призналась Леся Никитюк.

Для своего звездного коллеги ведущая принесла забавную маску. В перерывах на песни Леся Никитюк шутила и даже станцевала зажигательный танец под песню группы "НеАнгелы".

"Доброе утро. А у меня уже лето, чего и вам желаю", – лаконично подписала фото Леся Никитюк.

Пикантные фото и радиоэфир изрядно понравились поклонникам ведущей. "Правильно, разгоняй снег, зови весну", "Классный эфир и отличное настроение", "Очень красивая", "Горячая", – написали фоловеры Леси Никитюк в Instagram.


Леся Никитюк пришла на эфир в купальнике (фото: "Радио Люкс")


Леся Никитюк на радиоэфире


Леся Никитюк в купальнике

Эффектное появление Леси Никитюк на "Радио Люкс"


Слава Дёмин с Лесей Никитюк


Леся Никитюк на "Радио Люкс"

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук