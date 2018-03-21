Украинская ведущая Леся Никитюк провела радиоэфир в купальнике: горячие фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по участию в программах "Орел и решка" и "Вокруг М", примерила на себя роль радиоведущей. Однако для эфира звезда выбрала довольно необычный одежду.

Известно, что Леся Никитюк провела утренний эфир с радиоведущим Славой Деминым на "Радио Люкс", заменив Таню Татарченко. Это было одно из "самыхжарких" шоу на радио, так как популярная ведущая своим ярким появлением в студии зарядила всех невероятным позитивом.

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Для шоу звезда выбрала стильный закрытый купальник, поверх которого надела шубу. С собой Леся Никитюк взяла кокосовый коктейль, который подчеркнул летнее настроение звезды. Свой выбор "лука" ведущая объяснила в прямой трансляции на Instagram-странице.

Я подумала: как прийти на эфир, чтобы было интересно. Поэтому надела купальник ... Слава (Демин, – ред.), сегодня будет жарко,

– с юмором призналась Леся Никитюк.

Для своего звездного коллеги ведущая принесла забавную маску. В перерывах на песни Леся Никитюк шутила и даже станцевала зажигательный танец под песню группы "НеАнгелы".

"Доброе утро. А у меня уже лето, чего и вам желаю", – лаконично подписала фото Леся Никитюк.

Пикантные фото и радиоэфир изрядно понравились поклонникам ведущей. "Правильно, разгоняй снег, зови весну", "Классный эфир и отличное настроение", "Очень красивая", "Горячая", – написали фоловеры Леси Никитюк в Instagram.



Леся Никитюк пришла на эфир в купальнике (фото: "Радио Люкс")



Леся Никитюк на радиоэфире



Леся Никитюк в купальнике

Эффектное появление Леси Никитюк на "Радио Люкс"



Слава Дёмин с Лесей Никитюк