Оккупанты на лодке хотели высадиться на правобережье, но после удара дрона стали "двухсотыми"

Российские военные предприняли попытку высадить свой десант на правобережье. Украинские бойцы раскусили оккупантов и уничтожили захватчиков.

Украинские воины уничтожили российскую лодку при попытке высадки десанта на правобережье. Россиян на лодке у берега поразили воины 126 бригады ТрО.

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Украинские бойцы показали, как уничтожили российский десант

Как отмечают украинские военные, после удара беспилотника у оккупантов исчезли признаки жизни. Также наши защитники опубликовали эффектное видео обезвреживание российских оккупантов.

Украинские бойцы уничтожили российский десант: смотрите видео

Украинские военные нейтрализуют военный потенциал России