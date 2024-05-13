Врагу не спрятаться: как на Харьковщине за россиянами следит система "ОЧИ"

Россияне 10 мая совершили прорыв на границе с Харьковщиной и заняли несколько населенных пунктов на севере области. Вооруженные Силы Украины оперативно отреагировали на продвижение врага. Так же активно работали украинские разведывательные системы.

Координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев, позывной "Тихоход", рассказал 24 Каналу, что благодаря дронам удается наблюдать за врагом и вовремя реагировать на все те задачи, которые есть на фронте. Также в Офисе Президента считают, что россияне могут атаковать территорию Украины на других направлениях.

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Можем "видеть" довольно глубоко

С началом прорыва россиян на севере Харьковской области Вооруженные Силы Украины перебрасывали резервы на этот участок фронта. В то же время разведывательные системы не прекращали мониторить действия оккупантов.

Мы видим врага, ему не спрятаться от нашей воздушной разведки, которая является "глазами" наших Вооруженных Сил, и безусловно на все эти события мы вовремя реагируем,

– подчеркнул координатор проекта "ОЧИ".

Важно, что украинской воздушной разведке удается "видеть", в частности, и за линией фронта – в тылу врага и отслеживать его действия.

Имея определенные технические возможности и при наличии достаточного количества дронов на определенных участках фронта можем видеть достаточно глубоко на территории России,

– подчеркнул он.

В то же время с началом активизации действий россиян на границе с Харьковщиной, пришлось оперативно развернуть дополнительную сеть наблюдения на горячих участках фронта.

Есть определенный режим реакции на кризисные ситуации, когда надо приводить пилотные группы, перебрасывать определенные силы – это вопрос не только по системе "ОЧИ" и по средствам поражения. Сейчас продолжаем наращивать силы на важнейших направлениях фронта,

– отметил Александр Дмитриев.

Он добавил, что также возможности проекта "ОЧИ" во многом зависят от того, как быстро реагируют те, кто находится на экономическом фронте и помогает увеличивать количество дронов.

"Сейчас необходимые дроны срочно доставляют на горячие участки фронта благотворительные организации, которые помогают нашим воинам быть максимально эффективными и уничтожать врага", – отметил координатор проекта "ОЧИ".

Проект "ОЧИ" Проект разведывательных и ударных беспилотников был создан в марте 2022 года Александром Дмитриевым, позывной "Тихоход". В проекте технологии наблюдения объединены в единую систему, данные о враге, получаемые благодаря ей, анализируются и передаются для мгновенной ликвидации сил и средств противника. В начале проект "ОЧИ" базировался на информации, которую предоставляли гражданские и волонтеры, находившихся за линией фронта. Сейчас основой получения данных являются операторы БПЛА, которые проводят сопровождение и подготовку наземных операций.

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