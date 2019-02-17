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      Украинские альпинисты готовятся покорить одну из высочайших вершин мира

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      Альпинисты из Львова намерены покорить пятую по высоте вершину мира – гору Макалу. Подъем на нее называют даже более сложным, чем на Эверест.

      Назар Коваль и Роман Городечный серьезно готовятся к восхождению, выносливость и реакцию тренируют боксом.

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      Кроме этого отчаянные парни проверили возможности своего организма и посетили специальный кабинет, где человеку подают воздух, поочередно меняя содержание кислорода, то есть моделируют дыхание альпиниста на высоте.

      Альпинисты из Львова готовятся к восхождению на Макалу

      В 2018 году львовянин Роман Городечный покорил Эверест. Начал планировать следующую поездку, сразу как спустился с вершины.

      Есть ситуации, когда очень тяжело морально. Это – долгий период времени, когда ты вне зоны комфорта. Организм работает совсем по-другому. Но это такое ощущение, которое трудно поймать в другом месте,
      – рассказал еще один альпинист Назар Коваль.

      Он убежден, что имеет достаточно опыта, чтобы покорить эту вершину.

      Что известно о Макалу?
      Это – пятая по высоте вершина мира, высотой в 8485 метров. Расположена в 22 километрах к юго-востоку от Джомолунгмы на границе Китая и Непала. Форма горы напоминает четырехугольную пирамиду с острыми гранями. Впервые покорили ее в 1955 году.

      Мужчины также проверили реакцию своей сердечно-сосудистой системы на нагрузки, контролируют кардиограмму, давление и пульс. Кроме того, тренируются на тренажере, который помогает в привычных условиях почувствовать себя на высоте 3000 метров.

      Альпіністи зі Львова

      Мужчины тренируются на специальном тренажере

      Штурмовать гору украинская экспедиция планирует уже в апреле 2019 года. Восхождение может занять даже полтора месяца.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Экстрим
      Источник: 24 канал
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