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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Украинские арбитры будут работать на матчах чемпионата мира по футболу

      24 Читати новину українською
      Екатерина Монзуль
      Екатерина Монзуль

      Две представительницы судейского корпуса из Украины получили назначения на матч плей-офф ЧМ-2019 среди женщин.

      Екатерина Монзуль назначена главным арбитром матча Панама – Аргентина, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

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      Помогать на линии ей будет соотечественница Марина Стрелецкая. Второй ассистент – англичанка Сиан Массау. Четвертый рефери – швейцарка Эстер Стаубли. Судейский наблюдатель – шведка Ингрид Йонссон.

      Добавим, что первая встреча соперников на поле Аргентины закончилась победой хозяек со счетом 4:0.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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