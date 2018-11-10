Украинские арбитры будут работать на матчах чемпионата мира по футболу

Две представительницы судейского корпуса из Украины получили назначения на матч плей-офф ЧМ-2019 среди женщин.

Екатерина Монзуль назначена главным арбитром матча Панама – Аргентина, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

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Помогать на линии ей будет соотечественница Марина Стрелецкая. Второй ассистент – англичанка Сиан Массау. Четвертый рефери – швейцарка Эстер Стаубли. Судейский наблюдатель – шведка Ингрид Йонссон.

Добавим, что первая встреча соперников на поле Аргентины закончилась победой хозяек со счетом 4:0.

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