Украинские арбитры будут работать на матчах чемпионата мира по футболу
Две представительницы судейского корпуса из Украины получили назначения на матч плей-офф ЧМ-2019 среди женщин.
Екатерина Монзуль назначена главным арбитром матча Панама – Аргентина, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
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Помогать на линии ей будет соотечественница Марина Стрелецкая. Второй ассистент – англичанка Сиан Массау. Четвертый рефери – швейцарка Эстер Стаубли. Судейский наблюдатель – шведка Ингрид Йонссон.
Добавим, что первая встреча соперников на поле Аргентины закончилась победой хозяек со счетом 4:0.
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Источник: 24 Канал
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