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      Украинские баскетболисты победили легионеров на Матче звезд Суперлиги

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      Украинские баскетболисты победили легионеров на Матче звезд Суперлиги
      / ФБУ

      Сборная игроков Украины победила команду легионеров в Матче звезд Суперлиги. Результативная встреча в Запорожье завершилась со счетом 154:150.

      Легион – Украина 150:154 (32,38, 41:45, 43:35, 34:36)

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      Главное событие дня в Запорожье – Матч звезд Суперлиги начался с сюрприза от Кирилла Фесенко. Центровой "Днепра", выйдя в старте, со второй попытки реализовал трехочковый. Как признался сам Кирилл во время трансляции, к которой он присоединился, этот меткий дальний стал для него первым в карьере. К сожалению, из-за травмы продолжить матч Феесенко не смог, уйдя с паркета, как он сам сказал, "на пике" – 50% реализации трехочковых на самом деле солидный результат.

      Кирило Фесенко
      Сборная звезд Украины обыграла Легион на Матче звезд Суперлиги // ФБУ

      У легионеров эффектные данки показал Джонс, но это команде бигмена "Химика" не помогло. Выиграли первую четверть украинцы, причем не без помощи судей. Передача от арбитра Сергея Защука на Мишулу после стартового вброса, заслон от Александра Раевского на Витолса стали сюрпризами для команды Легиона.

      Сюрпризы продолжились и во второй четверти – Валерий Плеханов на несколько владений сменил тренерский костюм на рубашку арбитра, успев выписать технический фол скамейке соперников. Денис Журавлев, в свою очередь, напомнил, что во время профессиональной карьеры имел солидный процент попаданий из штрафных, реализовав два броска с линии. Первая половина – 73:83 в пользу Украины.

      Матч зірок Суперліги
      Сборная звезд Украины обыграла Легион на Матче звезд Суперлиги // ФБУ

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      В третьей четверти команде легиона, набравшей за четверть 43 очка, удалось подравняться. На заключительную десятиминутку команды выходили при "+2" для украинцев, а позже на старте четверти Легион впервые в матче вышел вперед. Легионеры лидировали в счете к экватору четвертой четверти, но рывок Крутоуса и Тимофеенко позволил украинцам вырвать победу.

      Команда Дениса Журавлева и Виталия Черния победила коллектив Виталия Степановского и Валерия Плеханова со счетом 154: 150.

      MVP матча был признан Павел Крутоус. Защитник "Киев-Баскета" набрал 42 очка (15/17 двухочковых, 2/6 трехочковых, 6/7 штрафных), сделал 7 подборов и 2 передачи, а его рейтинг эффективности составил 40 баллов.

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      Теги: чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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