Украинские биатлонистки провалили персьют, золото снова завоевала итальянка Виттоцци

Женскую гонку преследования в немецком Оберхофе, которая была под угрозой срыва из-за непогоды, сумела выиграть итальянка Лиза Виттоцци. В среду она выиграла спринтерскую гонку.

Со старта гонки Виттоцци не подпускала к себе соперниц. Лиза быстро работала на огневых рубежах, допустив только два промаха. Также она показала приличную скорость и одержала уверенную победу.

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Россиянка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, финишировала второй. Она воспользовалась тем, что на последнем огневом рубеже ошиблись Доротея Вирер, Анаис Бескон и Анаис Шевалье. Именно последняя и финишировала третьей, выиграв у своих преследовательниц в скорости. Четвертое место у Бескон, Вирер только пятая. "Забежала" в цветочную церемонию немка Франциска Пройс.

Лучшей из украинок оказалась Анастасия Меркушина – 19 место. Анастасия допустила только одну ошибку на огневых рубежах и проиграла Лизе Виттоцци более 2 минут. Вита Семеренко с шестью промахами финишировала только 26-й.

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