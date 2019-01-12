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      Украинские биатлонистки провалили персьют, золото снова завоевала итальянка Виттоцци

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      Результаты гонки преследования
      Результаты гонки преследования / twitter.com

      Женскую гонку преследования в немецком Оберхофе, которая была под угрозой срыва из-за непогоды, сумела выиграть итальянка Лиза Виттоцци. В среду она выиграла спринтерскую гонку.

      Со старта гонки Виттоцци не подпускала к себе соперниц. Лиза быстро работала на огневых рубежах, допустив только два промаха. Также она показала приличную скорость и одержала уверенную победу.

      Читайте также: Украинские биатлонисты провалили спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

      Россиянка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, финишировала второй. Она воспользовалась тем, что на последнем огневом рубеже ошиблись Доротея Вирер, Анаис Бескон и Анаис Шевалье. Именно последняя и финишировала третьей, выиграв у своих преследовательниц в скорости. Четвертое место у Бескон, Вирер только пятая. "Забежала" в цветочную церемонию немка Франциска Пройс.

      Лучшей из украинок оказалась Анастасия Меркушина – 19 место. Анастасия допустила только одну ошибку на огневых рубежах и проиграла Лизе Виттоцци более 2 минут. Вита Семеренко с шестью промахами финишировала только 26-й.

       

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      Теги: Спорт Вита Семеренко Анастасия Меркушина Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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