Украинские биатлонисты провалили спринт на этапе Кубка IBU в Швеции

В Идре (Швеция) в рамках Кубка IBU по биатлону состоялся второй мужской спринт. В нем снова приняли участие пятеро украинцев.

Лучшим в команде стал Тарас Лесюк, которому промах на стойке помешал побороться за топ-10. Антону Дудченко штрафной круг на второй стрельбе стоил места в топ-20, а Виталий Труш из-за двух осечек финишировал лишь на 31 месте.

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С безупречной стрельбой и отличным ходом на лыжне спринт в Идре выиграл Аристид Бег. Для француза эта победа стала достижением в карьере. Что интересно, на первом спринте в Идре Бег также идеально прошел стрельбу, но ходом проиграл россиянину Антону Бабикову.

К сожалению, прогресс был достигнут минимальный. Если лучший из украинцев по итогам первого спринта занимал 18-е место, то после сегодняшней гонки – 17-е.

Результаты мужской спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Швеции

1. Аристид Бег (0 + 0) 25:39,0

2. Доминик Райтер (0 + 0) 22,0

3. Юстус Стрелоу (0 + 0) +28,3

...

17. Тарас Лесюк (0 + 1) +1:17,7

23. Антон Дудченко (0 + 1) +1:43,1

31. Виталий Труш (1 + 1) +1:53,6

32. Андрей Доценко (0 + 2) +1:54,2

58. Богдан Цимбал (1 + 3) +2:53,2

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