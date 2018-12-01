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      Украинские биатлонисты провалили спринт на этапе Кубка IBU в Швеции

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      Виталий Труш
      Виталий Труш / biathlon.com.ua

      В Идре (Швеция) в рамках Кубка IBU по биатлону состоялся второй мужской спринт. В нем снова приняли участие пятеро украинцев.

      Лучшим в команде стал Тарас Лесюк, которому промах на стойке помешал побороться за топ-10. Антону Дудченко штрафной круг на второй стрельбе стоил места в топ-20, а Виталий Труш из-за двух осечек финишировал лишь на 31 месте.

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      С безупречной стрельбой и отличным ходом на лыжне спринт в Идре выиграл Аристид Бег. Для француза эта победа стала достижением в карьере. Что интересно, на первом спринте в Идре Бег также идеально прошел стрельбу, но ходом проиграл россиянину Антону Бабикову.

      К сожалению, прогресс был достигнут минимальный. Если лучший из украинцев по итогам первого спринта занимал 18-е место, то после сегодняшней гонки – 17-е.

      Результаты мужской спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Швеции

      1. Аристид Бег (0 + 0) 25:39,0
      2. Доминик Райтер (0 + 0) 22,0
      3. Юстус Стрелоу (0 + 0) +28,3
      ...
      17. Тарас Лесюк (0 + 1) +1:17,7
      23. Антон Дудченко (0 + 1) +1:43,1
      31. Виталий Труш (1 + 1) +1:53,6
      32. Андрей Доценко (0 + 2) +1:54,2
      58. Богдан Цимбал (1 + 3) +2:53,2

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      Теги: Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
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