Украинские болельщики с помощью флэшмоба обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook

Украинские болельщики устроили флешмоб на странице ФИФА в Facebook и снизили ей рейтинг – до 1,6 звезды из пяти.

На странице было оставлено много негативных оценок с комментариями, которые содержат фразу "Слава Украине".

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В целом единицу странице ФИФА оставили уже более 120 тысяч человек.

Отметим, что главными персонажами скандала являются два бывшие игроки киевского "Динамо". Один – защитник Домагой Вида, который теперь выступает за турецкий "Бешикташ". Другой – член тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич.

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира, где Вида забил один из голов, а потом точно пробил во время послематчевых пенальти, было опубликовано видео с ними, где прозвучала фраза "Слава Украине!" и "это победа "Динамо" и Украины".

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Напомним, что ФИФА вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии Домагою Виде за фразу "Слава Украине". Также хорватские футбольные функционеры решили уволить Вукоевича из сборной и попросить прощения у россиян.