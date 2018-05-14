Украинские чемпионы: какие команды выиграли свои чемпионаты и кубки в Украине

Донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу за тур до окончания чемпионата. Но кроме футбола, в Украине определились чемпионы по баскетболу, волейболу, гандболу, хоккею и другим видам спорта. И они требуют упоминания.

Футбол

Чемпион: "Шахтер" (Донецк)

Обладатель Кубка: "Шахтер" (Донецк)

Чемпионат Украины по футболу продолжается. Впереди еще один тур. Однако в воскресенье, 13 мая, "Шахтер" обыграл "Верес" и оставил отрыв от второго "Динамо" на уровне пяти очков. Матч в Киеве между этими командами превращается в формальность.

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До этого 9 мая "Шахтер" в матче с "Динамо" выиграл Кубок Украины – в двенадцатый раз в истории, обойдя по этому показателю принципиального соперника.

Баскетбол

Чемпион: "Черкасские мавпы" (Черкассы)

Обладатель Кубка: "Днепр" (Днепр)

Регулярный чемпионат "Мавпы" закончили только на второй строчке, уступив первенство "Днепру". Однако в плей-офф черкащанам не было равных – 8 побед в 8 матчах и они впервые стали чемпионами Украины. Самыми тяжелыми были два первых матча в финале с "Днепром", когда на выезде "Мавпы" победили 76:75 и 76:72.

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Зато Кубок Украины "отправился" в Днепр. Одноименная команда в "Финале четырех" в Харькове обыграла "Химик" и завоевала трофей.

Хоккей

Чемпион: "Донбасс" (Донецк)

Украина получила чемпиона по хоккею еще в марте 2018 года. Вряд ли кто-то сомневался о победителе турнира. "Кременчуг" сумел лишь в одном матче финальной серии до пяти побед одолеть "Донбасс". Поэтому третий раз подряд лучшей командой стал "Донбасс".

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Гандбол

Чемпион: "Мотор" (Запорожье)

32 победы в 32 матчах – такой результат чемпиона Украины запорожского "Мотора". В последнем матче команда в дерби принимала принципиального соперника – ЗТР. В случае победы последних нас бы ожидала золотая серия. Однако не сложилось – "Мотор" победил и в шестой раз подряд стал чемпионом Украины.

Волейбол

Чемпион: "Барком-Кажаны" (Львов)

Обладатель Кубка: "Барком-Кажаны" (Львов)

Чемпион изменился в волейболе. Впервые им стала львовская команда "Барком-Кажаны". В финальной серии с "Локомотивом" до трех побед львовяне дважды победили в Харькове, потом дважды проиграли на своей площадке, но чемпионство оформили на поле соперника в последнем матче.

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До этого в финале Кубка "Барком-Кажаны" победили все тот же "Локомотив".

Футзал

Чемпион: "Продексим" (Херсон)

Обладатель Кубка: "Энергия" (Львов)

Херсонский "Продексим" сумел защитить титул чемпиона Украины. Как и в предыдущем сезоне – в матче против львовской "Энергии". Третью победу в серии "мельники" одержали во Львове.

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До этого "Энергия" завоевала Кубок Украины. В "Финале четырех" были обыграны киевская "Альтернатива" и Ивано-франковский "Ураган".

Это не все команды, которые становились чемпионами Украины в сезоне 2017-18. Во внимание принимались только самые популярные виды спорта.