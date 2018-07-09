Украинские футбольные арбитры будут представлены на чемпионате мира

Вскоре плеяда футбольных украинских арбитров примет участие в крупных европейских и мировых событиях.

Сразу два украинских рефери смогут работать на матчах чемпионата мира среди девушек до 20 лет, который пройдет во Франции с 29 июля по 25 августа. На турнир пригласили арбитра Екатерину Монзуль и ассистента арбитра Марину Стрелковое, сообщает Федерация футбола Украины.

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УЕФА пригласил на предсезонную подготовку, которая пройдет в швейцарском Ньоне с 1-го по 3 августа, украинских арбитров Евгения Арановського и Сергея Бойко.



На матчах Евролиги по пляжному футболу, которые пройдут в белорусском Минске с 3 по 5 августа, будет работать украинский рефери Иван Стукало.



Также с 6-го по 8 августа в румынском Бухаресте пройдут курсы УЕФА для футзальных арбитров. Приглашение принять участие в форуме получили Евгений Гордиенко и Денис Куцый.



Наконец, с 20-го по 29 августа в португальской Коимбре будут проходить Европейские студенческие игры, где будет работать украинский ассистент арбитра Максим Чос.