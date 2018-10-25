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      Украинские хирурги впервые проведут уникальную операцию в утробе матери

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      Украинские хирурги впервые проведут уникальную операцию в утробе матери
      Украинские хирурги впервые проведут уникальную операцию в утробе матери / fablemongering63.rssing.com

      В Украине ежегодно рождается около 380-420 тысяч младенцев, более 4 тысяч из которых имеют пороки сердца. Поэтому Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова готовит первую операцию на сердце младенца в утробе матери.

      Об этом рассказал ведущий кардиохирург, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова, член-корреспондент НАМНУ профессор Василий Лазоришинец, "Укринформ".

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      По его словам, операции в утробе матери являются новизной не только для Украины, но и для Европы. Ведь такое лечение было утверждено Европейской ассоциацией кардиологов лишь в 2011 году.

      Лазоришинец добавил, что врачи уже проконсультировали более 2,5 тысячи беременных и выполнили свыше 50 оперативных вмешательств, 20 из которых – с искусственным кровообращением, когда полностью останавливали сердце будущей матери.

      Бригада акушеров-гинекологов наблюдает за жизнедеятельностью плода, потому что во время операции у женщины останавливается сердце, останавливается дыхание, подключается аппарат искусственного сердца и искусственного дыхания. Роль сердца выполняет машина,
      – объяснил хирург.

      А сейчас специалисты Института Амосова готовятся к первой операции на сердце младенцев в утробе матери (от 16 до 20 недели беременности).

      "Хирурги идут через стенку брюшной полости, через матку, через грудную клетку плода заводят катетер в сердце и выполняют операцию. Мы уже подготовили хирургическую бригаду совместно с польскими коллегами", – добавил он.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Дети Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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