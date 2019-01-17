Украинские хоккеистки с феноменальным результатом пробились на чемпионат мира

Женская сборная Украины по хоккею одержала очередную победу в рамках отбора на чемпионат мира в Дивизионе ІІВ. Украинские хоккеистки одолели сборную Гонконга и уверенно выиграли свою группу.

На игру сборная Украины вышла в статусе победителя турнира. Но игра с аутсайдером не получилась легкой.

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Сначала периода Елизавета Рябкина открыла счет в матче. Под конец 20-минутки Диана Ковтун удвоила счет. Но через минуту уже Виктория Ткаченко вынимала шайбу из ворот.

В середине второго периода спортсменки из Гонконга сравняли счет. Но паритет держался недолго. Ровно через полминуты Елизавета Рябкина забросила третью шайбу нашей команды. А к концу периода наши девушки еще дважды отличились заброшенными шайбами. Юлия Добровольская и Инна Козуб довели счет до разгромного – 5:2.

Украинская женская сборная на этом турнире выиграла все свои четыре игры и заняла первое место среди пяти команд. Таким образом в следующем году наши девушки будут играть на чемпионате мира в Дивизионе ІІВ.

Гонконг – Украина 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Шайбы: 0: 1 Рябкина (Козуб, 01: 54). 0:2 Ковтун (17:30). 1:2 Ип (А. Ли, Лау, 18:26). 2:2 Квок (Ип, 28:19 – больш.). 2:3 Рябкина (Слащова, Вансович, 28: 38). 2:4 Добровольская (Ткачук, Скащук, 30:59). 2:5 Лукошко (Рябкина, Вансович, 35:51).

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