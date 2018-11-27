Украинские компании меблируют жилой квартал в Израиле

Украинские мебельные компании заключили соглашение со строительной компанией из Израиля на меблировки жилого квартала.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в реализации проекта будут задействованы украинские компании-члены Украинской Ассоциации Мебельщиков.

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В Кабмине отмечают, что рынок Израиля является "рынком в фокусе" для украинского экспорта и благодаря принятому соглашению о зоне свободной торговли.

Бизнес, который уже активно налаживает контакты с израильскими коллегами сможет сразу воспользоваться преимуществами зоны свободной торговли, которые откроет Соглашение с Израилем,

– отметил профильный вице-премьер Степан Кубов.

Известно, что этот проект министерства предполагает меблировку примерно 3000 квартир в жилом квартале в Израиле.

Реализация будет происходить по проектам украинского дизайнера и в ней будет участвовать 7 компаний-представителей Украинской компании мебельщиков.

По данным Минэкономразвития, только в 2017 году экспорт товаров и услуг из Украины в Израиль был осуществлен на более 781 миллион долларов и по сравнению с предыдущими показателями вырос на 19,1%.

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