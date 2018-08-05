Украинские сестры Киченок вышли в финал престижного парного турнира в США

Украинки Людмила и Надежда Киченок обыграли пару румынки Михаэлы Бузарнеску и британки Хизер Уотсон в полуфинале турнира WTA Premier в Сан-Хосе.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 10:8. На решающем тайбрейке украинки уступали 4:8, но затем выиграли шесть очков подряд.

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Сестры Киченок поборются за парный титул на турнире категории WTA Prtemier с призовым фондом $799 тыс. Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе. В финале украинки встретятся с лидерами посева – тайваньско-чешским дуэтом Чжан/Пешке.

Напомним, в активе Людмилы и Надежды есть два трофея на совместных турнирах WTA: в 2015 году в Шэньчжэне и в сезоне-2016 в Флорианополисе.

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