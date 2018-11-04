15:44
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Украинские теннисистки победили на престижных соревнованиях WTA Elite Trophy

      23 Читати новину українською
      Людмила и Надежда Киченок
      Людмила и Надежда Киченок

      Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок в напряженной борьбе выиграли финальный матч WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай).

      Людмила и Надежда Киченок встречались с японско-белорусским дуэтом Сюко Аояма / Лидия Морозова. В тяжелом трехсетовом поединке украинки праздновали победу – 6:4, 3:6, 10:7.

      Читайте также: Теннисистка Катерина Козлова вышла в финал турнира в Торонто

      Матч длился 1 час и 34 минуты. За это время украинки 2 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта. В свою очередь японка и белоруска сделали 3 эйса, сделали 1 "двойную" и выиграли 2 гейма на приеме.

      Отметим, что Надежда и Людмила Киченок в Чжухае оформили третий совместный титул. В 2015 году украинки в паре выиграли турнир в Шэньчжэнь, а в августе 2016 года стали чемпионками в Флорианополисе.

      Напомним, что Элина Свитолина одержала победу в драматичном финальном поединке Итогового турнира WTA в бою против американской теннисистки Слоан Стивенс.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      сегодня , 15:10 Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 14:22 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      сегодня , 14:01 Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      Дмитро Гнап
      Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      сегодня , 13:00 Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      Сергій Фурса
      Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      сегодня , 12:00 Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      Злой Одессит
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Баскетболист Миличич получит 7 млн долларов компенсации от "Миннесоты"
       1 октября 2012 , 10:57
      Новак Джокович выиграл Roland Garros
       5 июня 2016 , 22:38
      Ультрас "Металлиста" блокируют выезд ВВ из Харькова
       19 февраля 2014 , 17:47
      "Ювентус" претендует на Коноплянку
       5 ноября 2014 , 15:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук