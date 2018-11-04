Украинские теннисистки победили на престижных соревнованиях WTA Elite Trophy

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок в напряженной борьбе выиграли финальный матч WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай).

Людмила и Надежда Киченок встречались с японско-белорусским дуэтом Сюко Аояма / Лидия Морозова. В тяжелом трехсетовом поединке украинки праздновали победу – 6:4, 3:6, 10:7.

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Матч длился 1 час и 34 минуты. За это время украинки 2 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта. В свою очередь японка и белоруска сделали 3 эйса, сделали 1 "двойную" и выиграли 2 гейма на приеме.

Отметим, что Надежда и Людмила Киченок в Чжухае оформили третий совместный титул. В 2015 году украинки в паре выиграли турнир в Шэньчжэнь, а в августе 2016 года стали чемпионками в Флорианополисе.

Напомним, что Элина Свитолина одержала победу в драматичном финальном поединке Итогового турнира WTA в бою против американской теннисистки Слоан Стивенс.

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