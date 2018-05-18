Украинские звезды приняли участие в проекте "Когда картины заговорят"

Голосами украинских звезд Тины Кароль, MONATIKа, Сергея Бабкина, Насти Каменских, Юрия Горбунова, Аллы Мазур "заговорят" картины Национального художественного музея Киева.

Всего в проекте, представленном ко Всемирному дню музеев, приняли участие 31 знаменитость украинского шоу-бизнеса, сообщает издание Jetsetter.

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Екатерина Осадчая и Маша Ефросинина

Проект получил название "Когда картины заговорят". Это первый в Украине аудиогид, озвученный голосами известных артистов, музыкантов, теле- и радиоведущих, спортсменов и дизайнеров, которые расскажут увлекательные истории и малоизвестные факты о выдающихся шедеврах украинского искусства.

Чтобы собрать звездные голоса, организаторы потратили около года времени. Услышать картины можно будет бесплатно 19 мая в Национальном художественном музее Киева.

Сергей Бабкин с женой

Сами же участники проекта надеются, что такой эксперимент обязательно приведет в музей больше людей.

"Если это поможет молодому человеку прийти и послушать какой-то голос, который ему симпатичен и плюс это поможет увидеть картину, значит наши старания не напрасны", – отметил музыкант Сергей Бабкин.