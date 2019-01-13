Украинский баскетболист Михайлюк стал самым результативным в матче G Лиги: видео
Украинский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк стал самым результативным в матче за фарм-клуб своей команды "Саут Бэй Лейкерс" в G Лиге.
За 34 минуты игрок сборной Украины набрал 29 очков (9/13 двухочковым, 3/11 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 4 подбора, 2 передачи, 1 блок-шот.
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Несмотря на это, его команда уступила дома Кантон Чардж 112:115 (ОТ).
Источник: 24 Канал
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