Украинский баскетболист Михайлюк стал самым результативным в матче G Лиги: видео

Украинский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк стал самым результативным в матче за фарм-клуб своей команды "Саут Бэй Лейкерс" в G Лиге.

За 34 минуты игрок сборной Украины набрал 29 очков (9/13 двухочковым, 3/11 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 4 подбора, 2 передачи, 1 блок-шот. Читайте также: Украинец Лень жестоко "заехал" по голове звезде НБА: видео Несмотря на это, его команда уступила дома Кантон Чардж 112:115 (ОТ). Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram