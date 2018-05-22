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Украинский баскетболист набрал рекордные 110 очков за одну игру

140 Читати новину українською
Никита Бандюк
Никита Бандюк

В игре Кубка Николаевской баскетбольной лиги между МБК "Николаев-2" и "Баштанкой" атакующий защитник дублеров МБК Никита Бандюк набрал 110 очков.

При этом Николаев-2 обыграл Баштанку с результатом 168:67. То есть с разницей в 101 очко. Это тоже редкий случай во взрослом мужском баскетболе, сообщает Федерация баскетбола Украины.

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Пятнадцатый номер "корабелов" забросил 30 из 41 средних, 16 из 34 из-за дуги, 2 из 5 с линии штрафных. При этом второй по результативности игрок в этом матче Мироненко набрал лишь 18 очков.

Баштанка – Николаев-2 67:168
Николаев-2: Бандюк – 110, Мироненко – 18, Хохоник – 15, Мальцев – 14, Бобров – 7, Коровин – 2.

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
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