Украинский баскетболист в НБА "разорвал" соперников, выдав феноменальную игру: видео
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел на паркете 30 минут и продемонстрировал феноменальную игру. Результативные действия украинца позволили его команде победить "Оклахому" 142:126.
Через полчаса на паркете Лень сумел набрать 24 очка и оформить 11 подборов – дабл-дабл.
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Также на его счету 3 результативные передачи. Лень реализовал 1 из 4 трехочковых, а также 5 из 6 штрафных.
Напомним, что минувшей ночью за "Лейкерс" сыграл украинский защитник Святослав Михайлюк.
Источник: 24 Канал
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