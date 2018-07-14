Украинский боец ММА одержал блестящую победу в дебюте на Bellator: видео
Перспективный украинский полусредневес Ярослав Амосов (20-0) в Оклахоме на турнире Bellator 202 победил решением судей американца Джеральда Харриса (25-7).
В течение всего поединка украинец имел полное преимущество за счет работы в партере. На настиле Амосова удавалось оказывать давление на противника, нанося не слишком тяжелые удары. Больше было похоже, что Ярослав хочет заставить оппонента открыться, чтобы провести болевой прием, но Харрис до последнего был сконцентрированным, пишет Xsport.
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Итогом поединка стала победа Амосова единогласным решением судей: 30:26, 30:27, 30:27.
Благодаря этой победе Амосов стал на один шаг ближе к поединку с чемпионом Рори Макдональдом.
Источник: 24 Канал
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