Украинский боксер Гвоздик проведет бой за титул чемпиона WBC 3 ноября

Бой украинского боксера Александра Гвоздика против канадца Адониса Стивенсона за титул чемпиона WBC состоится 3 ноября в Канаде.

Об этом сообщает издание UCN Live.

В понедельник, 3 июля, состоялись промоутерские торги по бою украинского боксера. Их выиграла команда канадца, которая решила провести бой у себя на родине в Квебеке.

В конце мая сообщалось о желании команды Гвоздика провести бой против Стивенсона в Киеве.

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Гвоздик стал обязательным претендентом на титул WBC в марте текущего года после победы над Мехди Амаром. В его активе 14 побед и ни одного поражения.

В последний раз Стивенсон выходил на ринг 19 мая, победив решением судей Баду Джека.

Также известно, что 65% гонорара достанутся Адонису Стивенсону, остальное отойдет команде Гвоздика.