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      Украинский боксер собирается стать министром спорта Украины

      201 Читати новину українською
      Денис Беринчик
      Денис Беринчик / K2 Promotions

      Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО), который вернется на ринг 22 декабря, рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.

      Беринчик рассказал о своем желании стать министром спорта Украины после завершения профессиональной карьеры в программе "Такая спортивная жизнь".

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      После окончания карьеры я буду министром спорта. Для начало наведу порядок в Федерации бокса (смеется),
      – заявил боксер.

      Напомним, что чемпион Европы в полулегком весе Олег Малиновский (23-0, 7 КО) и обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) вернутся на ринг 22 декабря.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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