Украинский боксер собирается стать министром спорта Украины

Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО), который вернется на ринг 22 декабря, рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.

Беринчик рассказал о своем желании стать министром спорта Украины после завершения профессиональной карьеры в программе "Такая спортивная жизнь".

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После окончания карьеры я буду министром спорта. Для начало наведу порядок в Федерации бокса (смеется),

– заявил боксер.

Напомним, что чемпион Европы в полулегком весе Олег Малиновский (23-0, 7 КО) и обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) вернутся на ринг 22 декабря.

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