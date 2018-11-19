Украинский боксер собирается стать министром спорта Украины
Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО), который вернется на ринг 22 декабря, рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.
Беринчик рассказал о своем желании стать министром спорта Украины после завершения профессиональной карьеры в программе "Такая спортивная жизнь".
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После окончания карьеры я буду министром спорта. Для начало наведу порядок в Федерации бокса (смеется),
– заявил боксер.
Напомним, что чемпион Европы в полулегком весе Олег Малиновский (23-0, 7 КО) и обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) вернутся на ринг 22 декабря.
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