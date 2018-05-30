Украинский боксер Василий Ломаченко нуждается в операции на плече

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко вынужден перенести операцию на плече, которое повредил 12 мая в бою против Хорхе Линареса.

Об этом Василий Ломаченко сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте также: Ломаченко лишился одного из своих чемпионских поясов

Василий Ломаченко, в частности, отметил, что почувствовал повреждение во время боя еще во втором раунде, но не хотел разочаровывать своих болельщиков.



"Я сразу понял, что что-то не так с моим плечом, но я не мог разочаровать своих поклонников оправданиями. Спасибо за преимущественно добрые слова, которые я уже получил. Я вернусь на ринг в этом году", – написал боксер.



Операция состоится в среду, 30 мая. По сообщению ESPN, оперировать Ломаченко будет известный врач Нил Елатраш, ранее работавший с Владимиром Кличко, Мэнни Пакьяо, Кобе Брайантом и Томом Брэди. По его словам, у Ломаченко есть вывих в плече.



Если операция пройдет без осложнений, Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в октябре, а провести бой в начале декабря.