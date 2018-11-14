Украинский борец Новиков стал чемпионом мира в категории U-23
Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков стал чемпионом мира U-23, который проходит в Бухаресте.
В полуфинале Новиков победил представителя Азербайджана, действующего чемпиона Европы, Ислама Абасова (8: 5). В решающей схватке Новиков одолел кубинца Даниэля Грегорича (10:2).
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Таким образом Новиков завоевал первую золотую медаль на этом чемпионате. Другой украинский спортсмен Александр Грушин получил бронзовую награду.
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Источник: 24 Канал
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