Украинский дизайнер создал для Мадонны особую шляпу: стильные фото

Американская поп-дива Мадонна засветилась в новом выпуске Vogue Italy в шляпе от украинского дизайнера. Снимки певица сделала в живописной Испании.

Августовский выпуск итальянского Vogue приобрел немалую популярность, ведь его украсила талантливая Мадонна. Звезда приняла участие в стильной фотосессии, надев брендовую одежду от Dolce & Gabbana, Dior, Prada, Miu Miu, Fendi и Rochas. Но не менее эффектно выглядела и шляпа артистки, которую специально для фотосессии создал украинский дизайнер Руслан Багинский.

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Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia) 30 Лип 2018 р. о 5:28 PDT

Оригинальный аксессуар был особенным для Мадонны, ведь украинец украсил его сердечками, стрелами и цитатой из новой песни артистки. Изделие настолько понравилось поп-диве, что она впоследствии разместила видео для своего блога, надев именно эту шляпу.

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia) 31 Лип 2018 р. о 7:59 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 28 Лип 2018 р. о 4:21 PDT

Сам Руслан Багинский рассказал, что шляпу создал специально для съемки. Заказ мужчина выполнил очень быстро, однако это никак не повлияло на его качество.

"Новый номер Vogue Italia стал знаковым для команды Ruslan Baginskiy – поп-королева Мадонна на двух кадрах съемки гениальных Мерта Аласа и Маркуса Пигота появляется в наших головных уборах. Как нам это удалось? Очень просто. Получаешь запрос от стилиста с отметкой "Urgent", ночью вышиваешь федору сердцами, стрелами и фразами из песен Мадонны, в частности, совершенно новой и тогда еще секретной "Beautiful Game", параллельно покупаешь билеты в Лиссабон и отправляешь ассистента в Португалию, чтобы лично доставить шляпы на съемку. Прошел уже почти месяц, а головные уборы Ruslan Baginskiy Мадонна и не думает снимать. Это любовь", – гордо заявил Руслан Багинский.

Стоит отметить, что Мадонна – не первая звезда, которая примеряла головные уборы от украинского дизайнера. Ранее певица Тейлор Свифт, модели Алессандра Амбросио, Оливия Калпо и Бланка Миро красовались в шляпах от Руслана Багинского.

Допис, поширений Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats) 25 Лип 2018 р. о 6:20 PDT