Украинский футболист может перейти в клуб с чемпионата Турции

Бывший форвард "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий заинтересовал турецкий клуб.

На форварда претендует "Денизлиспор", который играет в первой лиге Турции. Отмечается, что Гладкий – не единственный вариант усиления команды.

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"Гладкий интересен нам, как и несколько других футболистов. Но пока конкретики нет, хотя у нас нет много времени, чтобы выбирать долго", – рассказал технический директор клуба.

Напомним, что последним местом работы Гладкого был "Черноморец", цвета которого он защищал с марта текущего года.

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