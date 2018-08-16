Украинский футболист напал на арбитра и получил наказание: видео

Бывший нападающий "Ворсклы" и "Шахтера" Антон Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию за нападение на арбитра во время матча четвертого тура чемпионата Венгрии.

Форвард "Кишдравы" в матче против "Ференцвароша" бурно отреагировал на нарушение соперника, после чего накричал на судью и ударил его головой. Арбитр сразу удалил украинца и позже Шиндер получил четырехмесячную дисквалификации.

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Украинский нападающий Антон Шиндер "боднул" арбитра во время матча Кишварда - Ференцварош и получил за это 4 месяца дисквалификации.



Источник видео - @M4_Sport pic.twitter.com/HzWLY8F39V — Goal на русском (@GoalRussian) 15 августа 2018 г.

Таким образом, украинский футболист сможет выйти на поле только в середине декабря.

Напомним, Шиндер стал игроком "Кишварда" в летнее межсезонье, подписав контракт с венгерским клубом на 2 года.

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