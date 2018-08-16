Украинский футболист напал на арбитра и получил наказание: видео
Бывший нападающий "Ворсклы" и "Шахтера" Антон Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию за нападение на арбитра во время матча четвертого тура чемпионата Венгрии.
Форвард "Кишдравы" в матче против "Ференцвароша" бурно отреагировал на нарушение соперника, после чего накричал на судью и ударил его головой. Арбитр сразу удалил украинца и позже Шиндер получил четырехмесячную дисквалификации.
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Таким образом, украинский футболист сможет выйти на поле только в середине декабря.
Напомним, Шиндер стал игроком "Кишварда" в летнее межсезонье, подписав контракт с венгерским клубом на 2 года.
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Источник: 24 Канал
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