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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украинский футболист напал на арбитра и получил наказание: видео

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Антон Шиндер
Антон Шиндер

Бывший нападающий "Ворсклы" и "Шахтера" Антон Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию за нападение на арбитра во время матча четвертого тура чемпионата Венгрии.

Форвард "Кишдравы" в матче против "Ференцвароша" бурно отреагировал на нарушение соперника, после чего накричал на судью и ударил его головой. Арбитр сразу удалил украинца и позже Шиндер получил четырехмесячную дисквалификации.

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Таким образом, украинский футболист сможет выйти на поле только в середине декабря.

Напомним, Шиндер стал игроком "Кишварда" в летнее межсезонье, подписав контракт с венгерским клубом на 2 года.

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Теги: Новости спорта Футбол
Источник: 24 Канал
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