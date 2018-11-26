Украинский футболиста Ярмоленко поймали на допинге

У игрока одесского "Черноморца" Артема Ярмоленко обнаружили в организме запрещенное вещество.

Пробу игрок одесской команды сдал еще в августе. В результате был обнаружен препарат остарин, который внесен в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством, сообщает телеканал "Футбол".

Читайте также: "Черноморец" победил "Арсенал-Киев" в матче аутсайдеров УПЛ: видео голов

Сначала Ярмоленко грозила четырехлетняя дисквалификация в этом деле. Однако сообщается, что он решил активно сотрудничать со следствием, из-за чего она может быть сокращена до двух лет.

Генеральный директор "моряков" Анатолий Мисюра подчеркнул, что препарат появился в крови футболиста не по вине медицинского штаба клуба. Однако зарплату защитнику продолжают выплачивать.

Мы делали на него ставку, он прогрессировал. Препарат попал в его организм не с подачи медицинского персонала. Это недоработка самого игрока. Он нарушил условия договора, но зарплату ему продолжаем выплачивать. Ярмоленко – член нашей команды, мы его не бросим. Будем поддерживать нашего футболиста, но рассмотрим финансовую составляющую,

– заявил Мисюра.

Читайте также: Российские легкоатлеты 23 раза нарушили антидопинговые правила в 2018 году

Отметим, что остарин был внесен в 2008 году Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных для использования в спорте.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24