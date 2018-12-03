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      Украинский гроссмейстер наотрез отказался ехать на Чемпионат мира в России

      94 Читати новину українською
      Павел Эльянов
      Павел Эльянов / Chessdom

      Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу пройдут с 26 по 30 декабря в России. Однако украинский гроссмейстер Павел Эльянов отказался ехать в Россию.

      Причин, почему спортсмен отказался ехать в Россию,  две. Первая: довольно поздно объявили, что соревнования состоятся в России. При этом до сих пор не назван город, который примет соревнования (вероятно Сочи).

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      Второй причиной стали отношения между Украиной и Россией.

      "Именно сейчас в Россию ехать считаю перебором", – прокомментировал это решение Эльянов.

       

      Теги: Украина – Россия Спорт Шахматы
      Источник: 24 Канал
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