Украинский гроссмейстер наотрез отказался ехать на Чемпионат мира в России

Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу пройдут с 26 по 30 декабря в России. Однако украинский гроссмейстер Павел Эльянов отказался ехать в Россию.

Причин, почему спортсмен отказался ехать в Россию, две. Первая: довольно поздно объявили, что соревнования состоятся в России. При этом до сих пор не назван город, который примет соревнования (вероятно Сочи).

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Второй причиной стали отношения между Украиной и Россией.

"Именно сейчас в Россию ехать считаю перебором", – прокомментировал это решение Эльянов.