Украинский хоккеист попал в лагерь развития клуба НХЛ

Украинский защитник Игорь Мережко, который выступает за "Летбридж Харрикейнз" в юниорской лиге WHL, принял участие в Лагере развития клуба НХЛ "Калгари Флэймз".

В тренировочном сборе, который прошел с 6 по 8 июля в Канадском олимпийском парке в Калгари, принял участие 41 хоккеист. Из них 5 вратарей, 10 защитников и 26 нападающих, пишет Xsport.

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5 июля игроки прошли общефизические тесты и медосмотр, после чего их разделили на группы "А" и "В". За время Лагеря развития были проведены тренировки как на льду, так и вне его.

Отметим, что по итогам сезона "Летбридж" Мережко остановился в полуфинале плей-офф WHL.