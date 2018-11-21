Украинский канал покажет бой Гвоздик – Стивенсон и Уайлдер – Фьюри

Украинские любители бокса смогут посмотреть прямую трансляцию двух боксерских поединков за чемпионские титулы: Александр Гвоздик – Адонис Стивенсон и Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.

2 декабря телеканал "Интер" покажет прямую трансляцию сразу двух боксерских поединков за чемпионские титулы в рамках программы "Большой бокс", сообщает пресс-служба телеканала.

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Бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном состоится в ночь с субботы на воскресенье в 01:20. Поединок примет арена Videotron Centre в Квебеке (Канада).

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В 05:00 в эфире "Интера" зрителей ждет противостояние чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдера против Тайсона Фьюри. Их встреча состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).