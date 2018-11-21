Украинский канал покажет бой Гвоздик – Стивенсон и Уайлдер – Фьюри
Украинские любители бокса смогут посмотреть прямую трансляцию двух боксерских поединков за чемпионские титулы: Александр Гвоздик – Адонис Стивенсон и Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.
2 декабря телеканал "Интер" покажет прямую трансляцию сразу двух боксерских поединков за чемпионские титулы в рамках программы "Большой бокс", сообщает пресс-служба телеканала.
Читайте также: Уайлдер и Фьюри снова сцепились на пресс-конференции: видео
Бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном состоится в ночь с субботы на воскресенье в 01:20. Поединок примет арена Videotron Centre в Квебеке (Канада).
Читайте также: Российский боксер помогает Ломаченко готовиться к бою с Педрасой: видео
В 05:00 в эфире "Интера" зрителей ждет противостояние чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдера против Тайсона Фьюри. Их встреча состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).
Выбор редакции
-
Выход США из ракетного договора: у Путина пригрозили реакцией на угрозу для России и Белоруссиисегодня , 14:24
-
Ракету-носитель Vega с украинской комплектацией успешно запустили в космос: фотосегодня , 14:03
-
Народные депутаты не поддержали отмену новых правил налогообложения "евроблях"сегодня , 13:26