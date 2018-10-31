Украинский легкоатлет Бондаренко после операции начал подготовку к Олимпиаде-2020: видео

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко начал подготовку к Олимпийским играм-2020.

В своем Facebook высотник поделился видео, где проводит один из первых прыжков на пути к Играм-2020 в Токио.

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"Первые прыжки после долгого перерыва на пути к Токио", – подписал видео Бондаренко.

Напомним, что из-за травмы колена Богдан Бондаренко пропустил летний сезон-2018/2019 и не выступал на чемпионате Европы в Берлине.

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