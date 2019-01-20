Украинский нападающий Селезнев удачно дебютировал в Испании за "Малагу": видеообзор матча

Украинский форвард Евгений Селезнев дебютировал за свой новый клуб – испанскую "Малагу". Игрок вышел на замену во втором тайме в матче против "Луго", а его команда одержала волевую победу.

Уже на 8-й минуте "Малага" пропустила гол – отличился Хосете. Однако впоследствии он станет антигероем матча, получив удаление во втором тайме.

Селезнев вышел на замену на 67-й минуте. К этому времени счет уже был равным – отличился Адриан после паса Бланко-Лещука. Последний – нападающий, которого "Малага" арендовала у донецкого "Шахтера".

Уже после этого было удаление и победный гол Харпера.

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Что касается Селезнева, то он не отметился активными действиями в матче. Однако главный тренер "Малаги" Хуан Лопес Мунис остался доволен игрой украинца.

"Он принесет нам много пользы. Впереди длинный отрезок сезона. Селезнев только приехал. Ему необходимо много работать, чтобы добраться до уровня физической и тактической подготовки партнеров. Но он горит желанием радовать команду своим трудом. Мы должны дать ему время, спокойствие... Он отлично знает, что делает и чего хочет. Впоследствии, когда Евгений будет готов, он обязательно получит свое игровое время", – заявил после матча Хуан Лопес Мунис.

Видеообзор матча Малага – Луго

Стоит отметить, что благодаря этой победе "Малага" поднялась на первое место в Сегунде. Однако ее может обойти "Гранада" и "Альбасете" Романа Зозули.

Что касается "Луго", то команда на 15-й позиции. Именно этот клуб продал украинского защитника Василия Кравца в "Леганес". В то же время может купить другого левого защитника "Карпат" Ореста Лебеденко.

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