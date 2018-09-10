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Украинский олимпийский чемпион Абраменко женился на 21-летней россиянке: фото

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Александр Абраменко женился на Александре Орловой
Александр Абраменко женился на Александре Орловой

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 по фристайлу Александр Абраменко вступил в брак с российской спортсменкой Александрой Орловой.

По словам Александра, свадьбу они сыграли в пятницу, 7 сентября.

"На одного завидного жениха стало меньше! Теперь мое сердце принадлежит ей!", – написал украинский спортсмен в Facebook.

Отметим, что 21-летняя Александра Орлова тоже выступала в категории фристайл на Олимпийских играх в Пхенчхане, где представляла сборную России. На вопрос николаевскому олимпийцу, собирается ли его жена менять гражданство, он коротко ответил "ПМЖ".

Украинец Абраменко женился на 21-летней россиянке Орловой
Абраменко и Орлова сыграли свадьбу в Киеве

Кто такой Александр Абраменко?29-летний украинский спортсмен, выступающий в фристайле. 18 февраля он принес Украине первую золотую медаль на Олимпийских Играх 2018 в Пхенчхане. Украинец уверенно шел к золоту, успешно пройдя два отборочных финалы. В суперфинале Александр безупречно исполнил все элементы и получил от судей максимальные 128, 51 балла.

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Теги: Спорт Звездные свадьбы Александр Абраменко
Источник: 24 Канал
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