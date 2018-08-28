Украинский призёр Олимпиады поддержал "Динамо" перед матчем с "Аяксом": фото

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 украинец Жан Беленюк поделился фотографией в соцсетях, на которой он поддержал киевское "Динамо" перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов против "Аякса".

Беленюк процитировал песню известной украинской группы "Бумбокс", а также в шутку попросил прощения у титулованного гимнаста Олега Верняева, который болеет за "Шахтер".

Читайте также: Динамо – Аякс: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Динамо" – "Аякс" состоится 28 августа на НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24