Украинский призёр Олимпиады поддержал "Динамо" перед матчем с "Аяксом": фото
Серебряный призер Олимпийских игр-2016 украинец Жан Беленюк поделился фотографией в соцсетях, на которой он поддержал киевское "Динамо" перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов против "Аякса".
Беленюк процитировал песню известной украинской группы "Бумбокс", а также в шутку попросил прощения у титулованного гимнаста Олега Верняева, который болеет за "Шахтер".
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Напомним, что ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Динамо" – "Аякс" состоится 28 августа на НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00.
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Источник: 24 Канал
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