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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинский пловец установил рекорд на престижной серии соревнований Mare Nostrum

23 Читати новину українською
Андрей Говоров
Андрей Говоров

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл все три этапа серии Mare Nostrum, а на последнем из них установил новый рекорд.

Украинец выступал на дистанции 50 метров баттерфляем. И выиграл все три этапа серии.

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Сначала 26-летний спортсмен был самым быстрым на этапе во французском Кане-ан-Русийон со временем 23,04 секунды. На втором этапе в Барселоне он проплыл за 23,22 секунды, сообщает XSPORT.

На третьем этапе в Монте-Карло Андрей Говоров установил новый рекорд серии Mare Nostrum, преодолев дистанцию за 22,53 секунды.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд этой серии – 22,69 секунды тоже принадлежал Говорову.

Теги: Плавание Новости спорта
Источник: 24 Канал
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