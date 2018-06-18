Украинский пловец установил рекорд на престижной серии соревнований Mare Nostrum
Украинский пловец Андрей Говоров выиграл все три этапа серии Mare Nostrum, а на последнем из них установил новый рекорд.
Украинец выступал на дистанции 50 метров баттерфляем. И выиграл все три этапа серии.
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Сначала 26-летний спортсмен был самым быстрым на этапе во французском Кане-ан-Русийон со временем 23,04 секунды. На втором этапе в Барселоне он проплыл за 23,22 секунды, сообщает XSPORT.
На третьем этапе в Монте-Карло Андрей Говоров установил новый рекорд серии Mare Nostrum, преодолев дистанцию за 22,53 секунды.
Стоит отметить, что предыдущий рекорд этой серии – 22,69 секунды тоже принадлежал Говорову.
Источник: 24 Канал
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