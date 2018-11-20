Украинский школьник установил рекорд, не пропустив ни одного урока за время обучения
Ученик из Харькова Деонис Ткемаладзе не пропустил ни одного урока в течение 11 лет обучения в школе. Таким образом парень установил рекорд Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
"Самый добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет. А справку, подтверждающую это достижение, подписал не только директор школы, но и еще 18 педагогов, которые засвидетельствовали этот непревзойденный рекорд", – написала Ветрова.
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Источник: 24 канал
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