Украинский школьник установил рекорд, не пропустив ни одного урока за время обучения

Ученик из Харькова Деонис Ткемаладзе не пропустил ни одного урока в течение 11 лет обучения в школе. Таким образом парень установил рекорд Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Самый добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет. А справку, подтверждающую это достижение, подписал не только директор школы, но и еще 18 педагогов, которые засвидетельствовали этот непревзойденный рекорд", – написала Ветрова.

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