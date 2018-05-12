Украинский шпажист завоевал серебро на этапе Кубка мира в Париже

Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал серебро на престижном турнире – этапе Кубка мира в Париже.

В финале украинец уступил двукратному чемпиону мира Николаю Новоселову из Эстонии.

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Для Богдана Никишина это уже четвертая медаль на подобных соревнованиях в этом сезоне. Раньше наш фехтовальщик выиграл серебро в Берне и Хайденхайме, а также стал победителем в Ванкувере. Относительно этапа Кубка мира в Париже, то до 2018 года лучшим результатом украинца было 11-е место.