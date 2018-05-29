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Украинский танцовщик Сергей Полунин обнажился для знаменитого глянца: пикантные фото

145 Читати новину українською
Сергей Полунин
Сергей Полунин / Instagram / @sergeipolunin

Украинский артист балета и знаменитый актер Сергей Полунин стал лицом нового выпуска издания Zoo Magazine. Танцор снялся в очень эффектной и соблазнительной фотосессии.

Нидерландский глянец Zoo Magazine публикует выпуски собственных журналов с 2003 года и каждый год мир видит их только четыре раза. Именитое издание про моду, искусство, литературу и архитектуру в этот раз пригласило для 59 выпуска издания украинского артиста балета Сергея Полунина.

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В фотоистории Сергей позировал в стильных образах модного дома Dior. Автором модной фотосессии стал художник Роджер Рич.

 

 

Сергей Полунин для Zoo Magazine

В своем интервью украинец рассказал, что на его творчество и дальнейшую успешную карьеру сильно повлияли съемки в видеоклипе знаменитого исполнителя Hozier на песню "Take me to church".

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Сергей Полунин для Zoo Magazine


Сергей Полунин для Zoo Magazine


Сергей Полунин для Zoo Magazine


Сергей Полунин для Zoo Magazine

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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