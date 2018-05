Украинский танцовщик Сергей Полунин обнажился для знаменитого глянца: пикантные фото

Украинский артист балета и знаменитый актер Сергей Полунин стал лицом нового выпуска издания Zoo Magazine. Танцор снялся в очень эффектной и соблазнительной фотосессии.

Нидерландский глянец Zoo Magazine публикует выпуски собственных журналов с 2003 года и каждый год мир видит их только четыре раза. Именитое издание про моду, искусство, литературу и архитектуру в этот раз пригласило для 59 выпуска издания украинского артиста балета Сергея Полунина.

Читайте также: Было очень легко, весело: Сергей Полунин рассказал про эротическую съемку с Памелой Андерсон

В фотоистории Сергей позировал в стильных образах модного дома Dior. Автором модной фотосессии стал художник Роджер Рич.

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin) 21 Бер 2018 р. о 5:34 PDT

Сергей Полунин для Zoo Magazine

В своем интервью украинец рассказал, что на его творчество и дальнейшую успешную карьеру сильно повлияли съемки в видеоклипе знаменитого исполнителя Hozier на песню "Take me to church".

Читайте также: Украинский танцовщик Полунин снялся с голой Памелой Андерсон: фото 18+



Сергей Полунин для Zoo Magazine



Сергей Полунин для Zoo Magazine



Сергей Полунин для Zoo Magazine



Сергей Полунин для Zoo Magazine