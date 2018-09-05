Украинский танцовщик Сергей Полунин призывает объединить Украину и Россию возле Кремля: видео

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин принял участие в флешмобе в социальных сетях, где заявил, что мечтает объединить Россию, Украину и Англию. В видеоролике мужчина также станцевал балет на фоне российского Кремля в Москве.

Новый видtоролик Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram. По словам Полунина, к флешмобу может приобщиться каждый, сняв на видео свое творчество и указав три страны, которые хочет объединить. Лучшие видео с хэштегом #artup3 уроженец Херсона обещает опубликовать в YouTube и в аккаунте "_artup3_" в Instagram.

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На видео украинский танцовщик говорит, что мечтает объединить такие 3 страны как Украина, Россия и Англия. Имел ли в виду Полунин под Англией Великобританию – пока неизвестно.

Здравствуйте! Меня зовут Сергей Полунин и я начинаю новый "челлендж". Art up! Это мое творчество. Я хочу объединить Англию, Россию и Украину. Какие три страны вы хотите объединить? Ваш ход! Джек Уайт! Теперь твоя очередь!,

– заявил Сергей Полунин, передав эстафету американскому рок-музыканту.

"Спасибо всем, кто уже принял участие в "челлендже"! Смотрите "видеоартапы" первых смельчаков на "_artup3_", – прокомментировал свой видеоролик Сергей Полунин, на котором он выполняет движения из балета на фоне Кремля.

Кто такой Сергей Полунин?

Сергей, родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года выбрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей "убежал" из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире. В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 года от британского журнала GQ. После этого его все чаще стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.