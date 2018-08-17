Украинский теннисист Долгополов кардинально сменил имидж впервые за 15 лет: фото
Первая ракетка Украины Александр Долгополов кардинально сменил имидж после операции на руке.
Последние 15 лет Долгополов был с длинными волосами, однако из-за операции на кисти спортсмену пришлось внести коррективы в внешний вид. Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.
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"Как оказалось, проблемно завязывать хвостик одной рукой. 15 лет с длинными волосами", – подписал фотографию Александр Долгополов.
В нынешнем сезоне украинец сыграл лишь 10 матчей в ATP-туре из-за постоянных травм, а в этом месяце перенес операцию, которая выбила его из игры как минимум до января 2019 года.
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Источник: 24 Канал
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