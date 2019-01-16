Украинский теннисист одержал дебютную победу на Australian Open

Украинец Денис Молчанов и его напарник из Словакии Игорь Зеленай пробились во второй круг парного разряда Australian Open-2019.

Матч длился 1 час и 26 минут. За это время украино-словацкий дуэт исполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. Их соперники сделали 1 эйс, ни разу не ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 1 брейк-поинт.

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Отметим, что для Молчанова это лишь второе выступление в основной сетке Australian Open в паре. Денис дебютировал на турнире в 2012 году в дуэте с Александром Долгополовым. Тогда украинцы выбыли из борьбы после первого раунда.

В активе Дениса Молчанова по одной победе в парной сетке Roland Garros (2012) и на Wimbledon (2016).

В следующем круге украинско-словацкий дуэт встретится с бывшими лидерами парного рейтинга, французской парой Николя Маю/Пьер-Юг Ербер, которые посеяны под пятым номером.

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