Украинский тренер может возглавить польский клуб, выступающий в Лиге Европы
Украинский тренер Виктор Скрипник может возглавить польскую "Легию".
Руководство варшавского клуба уже общается с действующим тренером "Риги". Насколько успешно – пока неизвестно, сообщает инсайдер Janekx89.
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Скрипник сейчас работает наставником ФК "Рига", откуда вскоре может быть уволен. Впрочем, без работы украинец не останется.
"Легия" уже попрощалась со своим главным тренером Деяном Клафуричем после вылета из Лиги чемпионов и планирует предложить работу Скрипнику.
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Источник: 24 Канал
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