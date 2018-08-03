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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Украинский тренер может возглавить польский клуб, выступающий в Лиге Европы

17 Читати новину українською
Виктор Скрипник может возглавить "Легию"
Виктор Скрипник может возглавить "Легию"

Украинский тренер Виктор Скрипник может возглавить польскую "Легию".

Руководство варшавского клуба уже общается с действующим тренером "Риги". Насколько успешно – пока неизвестно, сообщает инсайдер Janekx89.

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Скрипник сейчас работает наставником ФК "Рига", откуда вскоре может быть уволен. Впрочем, без работы украинец не останется.

"Легия" уже попрощалась со своим главным тренером Деяном Клафуричем после вылета из Лиги чемпионов и планирует предложить работу Скрипнику.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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