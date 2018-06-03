Украинский ведущий признался, когда родится его первенец

Телеведущий Тимур Мирошниченко, который недавно объявил об ожидании первого ребенка с женой Инной, уже назвал точную дату рождения первенца. Это состоится 15-16 июня.

По словам будущих звездных родителей, ребенок появится на свет в середине июня. Но если случится это быстрее, то для них это будет только в радость, поскольку у Инны "уже нет сил ходить беременной".

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"15-16 июня – это пятница и суббота, у меня работа, и поэтому я каждый день веду переговоры, говорю: "Слушай, давай или ночью или в будний день". Посмотрим, как она прислушивается к папе", – прокомментировал грядущее событие Тимур.

Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 3 Чер 2018 р. о 6:02 PDT

Супруги признались, что для них это, конечно, очень важное событие и на первом ребенке они не собираются останавливаться. На момент их свадьбы 21 января женщина находилась на 5 месяце беременности.

"Для меня – это самое главное событие в жизни, и я надеюсь, что у нас таких событий будет несколько", – добавила Инна.