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Украинский ведущий признался, когда родится его первенец

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Тимур и Инна Мирошниченко
Тимур и Инна Мирошниченко / Instagram / @_inna_mi_

Телеведущий Тимур Мирошниченко, который недавно объявил об ожидании первого ребенка с женой Инной, уже назвал точную дату рождения первенца. Это состоится 15-16 июня.

По словам будущих звездных родителей, ребенок появится на свет в середине июня. Но если случится это быстрее, то для них это будет только в радость, поскольку у Инны "уже нет сил ходить беременной".

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"15-16 июня – это пятница и суббота, у меня работа, и поэтому я каждый день веду переговоры, говорю: "Слушай, давай или ночью или в будний день". Посмотрим, как она прислушивается к папе", – прокомментировал грядущее событие Тимур.

 

Супруги признались, что для них это, конечно, очень важное событие и на первом ребенке они не собираются останавливаться. На момент их свадьбы 21 января женщина находилась на 5 месяце беременности.

"Для меня – это самое главное событие в жизни, и я надеюсь, что у нас таких событий будет несколько", – добавила Инна.

Теги: LifeStyle Звездные мамы
Источник: ТСН
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