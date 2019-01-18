Украинский вратарь Лунин отказался возвращаться в "Реал"

Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин сам принял решение остаться в клубе до конца сезона.

Мадридский клуб хотел досрочно отозвать украинца из аренды в "Леганесе" из-за продажи третьего голкипера Кико Касильи в английский "Лидс", сообщает Marca.

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Однако Лунин заявил, что доволен своим положением в нынешней команде и считает, что развивается и адаптируется к испанскому футболу, несмотря на отсутствие игрового времени. Руководство "Леганеса" тоже удовлетворено украинцем и рассматривает возможность его аренды еще на один сезон.

Арендное соглашение Лунина с "Леганесом" предусматривает серьезный денежный штраф, если украинец не проведет определенное количество матчей. Однако в контракте не прописана возможность его расторжения "Реалом" в одностороннем порядке. Без разрешения "пепинерос" королевский клуб не имеет никакого шанса вернуть украинца.

Напомним, украинец Андрей Лунин перешел в мадридский "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". Впрочем, вскоре "королевский клуб" отдал Лунина в аренду в "Леганес". В текущем сезоне 19-летний вратарь провел за свою команду 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.

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