Укрэнерго вводит почасовые отключения в Киеве и 7 областях: где не будет света 5 ноября

Укрэнерго 5 ноября вводит почасовые отключения света на территории Украины. Соответствующие ограничения вводятся в 7 областях нашего государства.

Ограничить потребление электроэнергии в Укрэнерго решили с 6 часов утра 5 ноября. Так, выключать свет планируют в: