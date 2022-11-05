Укрэнерго вводит почасовые отключения в Киеве и 7 областях: где не будет света 5 ноября
5 ноября 2022 , 08:58Читати новину українською
Источник:Укрэнерго
Укрэнерго 5 ноября вводит почасовые отключения света на территории Украины. Соответствующие ограничения вводятся в 7 областях нашего государства.
Ограничить потребление электроэнергии в Укрэнерго решили с 6 часов утра 5 ноября. Так, выключать свет планируют в:
- Киеве,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской области.