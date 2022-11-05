Укрэнерго вводит почасовые отключения в Киеве и 7 областях: где не будет света 5 ноября

5 ноября 2022 , 08:58
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Источник:

Укрэнерго

Укрэнерго 5 ноября вводит почасовые отключения света на территории Украины. Соответствующие ограничения вводятся в 7 областях нашего государства.

Ограничить потребление электроэнергии в Укрэнерго решили с 6 часов утра 5 ноября. Так, выключать свет планируют в:

  • Киеве,
  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Житомирской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской области.

 

 
Автор: Юлія Лобурак