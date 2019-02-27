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      "Укрметаллургпром" призывает УЗ пересмотреть условия продажи металлолома через систему ProZorro

      12 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / informator.news

      ПАО "Укрзализныця" 12 февраля 2019 года повторно выставило на реализацию несколько крупных партии лома черных металлов через систему ProZorro. Однако условия тендеров не претерпели изменений по сравнению с январскими аукционами.

      Напомним, что в январе 2019-го они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от участников рынка. Тогда же Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призывало "Укрзализныцю" пересмотреть условия продажи металлолома, говорится на сайте "Укрметалургпрома"

      Впрочем, сейчас, как и тогда, в тендерной документации УЗ остался пункт об отгрузке металлолома на условиях EXW Склад продавца. А это значит, что победитель аукциона должен самостоятельно обеспечить вывоз сырья с площадки Укрзализныци, на которой будет осуществляться погрузка, сортировка, порезки и т.д., но доступ на которую регулируется исключительно самой УЗ.

      Кроме того, покупатель будет самостоятельно нести ответственность за подачу вагонов под погрузку и вывоз вагонов с территории УЗ, что полностью контролируется самой Укрзализныцей и находится вне реальной сферы влияния покупателя. При этом, стоимость погрузочных работ условиями аукциона не определена, поэтому продавец сможет установить любую цену таких работ. Помимо этого, в документации все также отсутствует перечень пунктов нахождения металлолома.

      Таким образом, по оценкам "Укрметаллургпрома", непрогнозируемые расходы на логистику от фактического местонахождения лома к пункту назначения, а также неизвестная стоимость погрузочных работ значительно увеличат затраты покупателя в среднем на 1000 – 1500 грн. за тонну.

      Поэтому важно отметить, что покупка сырья по непрозрачным ценам для метпредприятий неприемлема. Особенно когда на внешних экспортных рынках обостряется конкуренция и усиливается протекционизм в ряде стран, а украинским сталеварам приходится буквально отвоевывать свое место на глобальном рынке.

      Необходимо также сказать, что вызывает удивление и подход к самому ценообразованию: фиксация стоимости на полугодовой период противоречит общепринятой практике, поскольку колебания цены на мировом рынке лома происходят ежедневно. Аналогичным изменениям подвержена и цена металлолома в Украине. Такой подход следует заменить на более гибкий, привязанный непосредственно к рынку.

      Исходя из вышеизложенного, "Укрметаллургпром" вновь призывает "Укрзализныцю" пересмотреть условия продажи металлолома через систему ProZorro.

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      Теги: Укрзализниця Металургия
      Источник: 24 Канал
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