"Укрпочта" выпустила марку с изображением Кузьмы "Скрябина"

С 17 августа "Укрпочта" вводит в обращение почтовую марку с изображением погибшего музыканта, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

Об этом информируют на официальном сайте "Укрпочты".

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К 50-летию со дня рождения лидера группы "Скрябин" "Укрпочта" инициировала выпуск и презентует новую почтовую марку "Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)" с изображением певца. Спецгашение марки, на которой будет проставлен оттиск подписи музыканта, состоится 17 августа в Киеве на Главпочтамте и на родине певца, во Львове, на почтамте,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что марка выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее номинал – 9 гривен.

Купить марку с изображением выдающегося музыканта можно в любом отделении "Укрпочты" по всей территории Украины.

В компании добавили, что выпуск марки удалось реализовать при поддержке ООО "Кузьма Скрябин", а также – родителей певца и его жены.



Так будут выглядеть марки с изображением музыканта

Напомним, известный украинский певец, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в дорожно-транспортном происшествии на Днепропетровщине.